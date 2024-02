Ha fatto arrabbiare Gasperini il gol di De Ketelaere dopo circa 10 minuti di gioco. Le immagini, però, dimostrano che la rete dell'Atalanta era irregolare, sia per fallo di mano precedente di Miranchuk, sia per fallo dello stesso russo su Bastoni, come scrive il Corriere dello Sport:

"Anche la sfida contro l’Atalanta non ha avuto quasi storia: 4 gol segnati per la quarta gara consecutiva e terzo 4-0 in fila. Vero però che i bergamaschi sono riusciti a spaventare i padroni di casa nel primo quarto d’ora. Merito di un pressing altissimo ordinato da Gasperini e delle solite marcature a uomo a tutto campo, finalizzate a complicare la costruzione da dietro di Bastoni e compagni. Che, in proprio, ci hanno messo qualche imprecisione".