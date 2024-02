Inzaghi: “Rinnovo? Sto bene qua. Ecco quando tornano Thuram, Calhanoglu, Acerbi e Cuadrado”

Il tecnico dell'Inter ha commentato in conferenza stampa il successo contro l'Atalanta, l'undicesimo in 11 partite di questo 2024

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa il successo per 4-0 contro l'Atalanta: "Non so cosa abbia detto Gasperini, ci siamo salutati con molto piacere, è sempre bello incontrarlo. Abbiamo fatto un'ottima partita, i primi 10-12 minuti è stata di studio, poi la squadra ha messo in campo quello che abbiamo preparato, con molta pulizia tecnica. Abbiamo fatto gol, trovato il raddoppio, preso una traversa, poi nella ripresa siamo entrati con voglia, sappiamo che l'Atalanta è una squadra che rimane in partita. Un'ottima vittoria che ci fa proseguire nel nostro percorso".