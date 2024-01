Gol e assist, Thuram punta la doppia cifra alla prima stagione con l’Inter. Prima di lui…

L'impatto di Marcus Thuram con il mondo Inter è stato decisamente sorprendente: gol, assist e tante giocate di altissimo livello, che lo hanno fatto subito entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri. La Gazzetta dello Sport sottolinea i suoi numeri: "Marcus Thuram – in gol per la prima volta in maglia nerazzurra all'andata – è a quota otto reti in Serie A. Solo quattro giocatori nella loro stagione di debutto, sia con l'Inter che in A, hanno raggiunto la doppia cifra: Lukaku, Eto'o, Ronaldo e Djorkaeff".