GdS – Inter, “solita” questione attacco: Lautaro e Thuram vanno dosati. Inzaghi…

Anche contro la Fiorentina l'attacco dell'Inter non prescinderà dai soliti Lautaro Martinez e Marcus Thuram: l'argentino e il francese compongono un tandem micidiale, e Inzaghi non intende farne a meno. L'altra faccia della medaglia riguarda la necessità di preservarli: le alternative Arnautovic e Sanchez non hanno avuto fin qui il rendimento sperato, rendendo complicato gestire le risorse in avanti.