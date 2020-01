Inter-Fiorentina, Pieri: “Gol viola da annullare. Ma nel finale c’era un rigore su Caceres”

Il gol della Fiorentina era da annullare. Ne è sicuro l’ex arbitro Tiziano Pieri, moviolista di Rai Sport, che ha sottolineato l’errore dell’arbitro Doveri durante la partita di San Siro. Il direttore di gara, infatti, non ha ravvisato il fatto che Martin Caceres, autore della rete del momentaneo 1-1, sugli sviluppi del calcio d’angolo non abbia dato la possibilità a Lautaro Martinez di saltare a contrasto, commettendo dunque un fallo non segnalato, che ha generato una rete quindi irregolare.

Al contrario, però, sempre secondo Pieri l’Inter è stata graziata nel finale di gara, quando Doveri non ha notato una cintura di Diego Godin in area sullo stesso Caceres, andato a terra, ravvisando invece un fallo forse precedente su Ranocchia. Sarebbe stato eventualmente rigore per la Fiorentina sul punteggio di 2-1 per i nerazzurri.

(Fonte: Rai Sport)