LIVE – Coppa Italia, Inter-Fiorentina: semifinale in palio al Meazza

Torna in campo l’Inter di Antonio Conte. Questa sera, al Meazza, i nerazzurri affronteranno la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia. Sfida dal sapore particolare perché l’Inter è reduce da tre pareggi consecutivi e punta a tornare alla vittoria, avvicinandosi ad uno degli obiettivi stagionali. Prima convocazione per l’ultimo arrivato Christian Eriksen, che si accomoda in panchina. In campo contemporaneamente Sanchez, Lukaku e Lautaro Martinez nel reparto avanzato nerazzurro. Pochi minuti al calcio d’inizio, queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 23 Barella, 15 Young; 7 Sanchez; 10 Lautaro, 9 Lukaku.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 11 Moses, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoume, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 37 Skriniar.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 5 Badelj, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 38 Vlahovic.

A disposizione: 69 Dragowski, 33 Brancolini, 6 Ranieri, 11 Sottil, 15 Olivera, 16 Eysseric, 18 Ghezzal, 19 Montiel, 23 Venuti, 27 Zurkowski, 63 Cutrone, 93 Terzic.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Del Giovane, Prenna.

Quarto Uomo: La Penna.

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Lo Cicero.

