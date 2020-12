Ceccarini: “Gomez-Inter? Se prevarrà la linea Conte non si farà. Non è ancora chiaro se…”

“Gomez? Può interessare a tante squadre. Il Napoli paradossalmente potrebbe avere dei problemi di abbondanza con uno come lui. Al di là del valore del giocatore – che io personalmente prenderei subito – per lui l’Atalanta vuole 10 milioni. Inter? Ci sono due aspetti da valutare: se prevale la linea Conte si prenderà un vice Lukaku, se invece la società decide di andare su un altro aspetto allora Gomez può diventare un’occasione di mercato. Non è ancora chiaro al momento”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, ammettendo come Gomez sia in orbita Inter.