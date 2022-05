Inter, poco spazio per Gosens: “Coesistenza con Perisic? Inzaghi sicuro. Nel 22-23…”

Fin qui, Robin Gosens ha raccolto meno presenze e minuti di quello che si aspettava al momento del suo arrivo all'Inter

"E dire che Marotta e Ausilio, con tempismo e maestria, a gennaio erano riusciti a portare a casa il suo erede, vale a dire Gosens. Il quale - finora - ha raccolto le briciole. Non è un problema per Inzaghi, visto che è fermamente convinto dall’idea che i due possano coesistere: Perisic può essere utilizzato anche a destra oppure in attacco e, in ogni caso, è benedetto dall’allenatore il fatto avere due esterni mancini di quella qualità in un’annata che si annuncia alquanto complicata causa Mondiale", scrive Tuttosport.