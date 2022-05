Inter-Juventus, Inzaghi sorride: tutti a disposizione, compreso Bastoni. Ieri ad Appiano…

Simone Inzaghi può sorridere in vista della finale di Coppa Italia di domani sera all'Olimpico di Roma contro la Juventus

Simone Inzaghi può sorridere in vista della finale di Coppa Italia di domani sera all'Olimpico di Roma contro la Juventus. Come riporta Tuttosport, infatti, l'allenatore dell'Inter ha lavorato ieri ad Appiano contro il gruppo completo. Recuperato, dunque, anche Alessandro Bastoni:

"Tutti a disposizione, compreso Bastoni. Inzaghi può sorridere in vista della finale con la Juve. Ieri il difensore è tornato ad allenarsi in gruppo, svolgendo l’intera seduta con i propri compagni. Ergo: è abile e arruolabile per l’ultimo atto della Coppa Italia. Il calciatore sarà attenzionato anche nella rifinitura odierna, ma tutto porta a credere che domani sera venga inserito nell’undici di partenza contro i bianconeri. Inzaghi quindi si affiderà ai suoi fedelissimi, con Dzeko che dovrebbe far coppia con un Lautaro in stato di grazia. Mentre Correa e Sanchez (l’uomo partita della Supercoppa) tenteranno di incidere a gara in corso".