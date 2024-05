Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Atalanta, Luca Gotti, parlando di Dorgu, ha svelato un retroscena di mercato

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Atalanta, Luca Gotti, parlando di Dorgu, ha svelato un retroscena di mercato. "È un ragazzo molto giovane che dà disponibilità totale. Mi sembra abbia grandi capacità di adattamento, ha piacere nel giocare dentro al campo. Cominciano a chiamarmi persone importanti del mondo calcistico per chiedermi cosa vedo. Qualche anno fa Mazzarri allenava il Napoli e per il mercato di gennaio il Napoli cercava un quinto di sinistra nel 3-5-2".