Gotti in conferenza: “Oggi voglia di sacrificio. Sul tiro di De Paul ho cullato per un attimo…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con l’Inter, Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così della gara giocata dai bianconeri: “Credo che la prestazione faccia il paio con quella dell’Atalanta, sicuramente la voglia di sacrificio è stata uguale, poi cambia l’avversario. Quando ho visto il tiro di De Paul l’ho vista uscire di poco, ho cullato per un attimo un bel pensiero. L’aspetto legato alla qualità del gioco e alla propositività della squadra non è mai mancato, la squadra ha una fisionomia chiara, idee condivise. Dobbiamo essere più concreti e sfruttare meglio gli episodi nelle due aree”.

(TuttoUdinese)