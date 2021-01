VIDEO / Udinese-Inter 0-0: nerazzurri scarichi e senza mordente, sfuma l’aggancio

UDINE – Non riesce a dar seguito alla vittoria con la Juventus l’Inter e impatta a Udine lasciando per strada anche la possibilità di agganciare il Milan in vetta alla classifica e laurearsi campiona d’inverno. I nerazzurri contro l’Udinese non riescono a trovare il giusto varco per colpire con i friulani arroccati nella propria metà campo ad agire in ripartenza. Gara opaca da parte dei ragazzi di Conte che oltre alla clamorosa occasione di Lautaro dove Musso è straordinario ad opporsi, costruiscono poco e quel poco viene sprecato. Giornata storta per Hakimi che sulla destra è impreciso e timoroso, manca giocate non da lui e non fornisce il giusto apporto in fase di costruzione. Mai pericolosi gli ospiti provano a colpire sull’unica conclusione creata da De Paul che però si spegne al lato.

L’Inter rosicchia un punto al Milan – che ora dista due lunghezze – ma rimane al secondo posto in classifica.