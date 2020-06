Inter, Graziani: “Hakimi giocatore straordinario. E ha un’esplosività maggiore di Cancelo”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex centravanti, ha commentato così l’ormai imminente acquisto dell’Inter di Achraf Hakimi: “E’ assolutamente un bel giocatore, è giovane e con margini di miglioramento: è molto veloce, calcia bene e sa inserirsi. L’unica cosa è che dovrà imparare a difendere, soprattutto nella fase di non possesso. La crescita che dovrà fare va in questo senso, per il resto è un giocatore straordinario. Cancelo? Hakimi ha un’esplosività maggiore”.