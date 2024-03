Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così dell'eliminazione delle italiane dalla Champions League: "Sulla Lazio eravamo tutti poco ottimisti circa il passaggio del turno di Champions, sul Napoli e sull’Inter avevamo qualche timore, ma pensavamo potessero fare entrambe qualcosa in più. L’Inter sia all’andata che al ritorno si è mostrata all’altezza di questa Champions, ma non ha concretizzato, non ha buttato dentro quella maledetta palla. Ed è un peccato perché forse delle tre era quella che aveva più chance".