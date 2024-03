Andrà in scena questa sera a San Siro la sfida tra Inter e Napoli. Un match che potrebbe rappresentare una sorta di passaggio di consegne tra i campioni d'Italia in carica e chi punta a conquistare lo scudetto, come scrive il Corriere della Sera: "Tra le notti amare di Madrid e Barcellona e i discorsi già aperti per l'anno che verrà, Inter e Napoli devono ritrovare in fretta le energie nervose, prima ancora che fisiche, per ripartire, qui e adesso.