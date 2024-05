"Per l'Inter il campionato è finito, per le altre ci sono ancora obiettivi importantissimi: è un campionato ancora entusiasmante. Professionalmente non è stata una bella immagine per una squadra che ha vinto lo scudetto una settimana prima ma quando vinci, la settimana dopo ti alleni un po' meno intensamente. Se non recuperi le energie, quando arrivi al campo hai già perso perché se stacchi la spina non la ritrovi in 5'. Poi vanno dati i meriti al Sassuolo. Non è una bella immagine anche perché c'erano dei record da inseguire, i 100 punti per esempio ma il calcio è fatto anche di questi momenti"