Il reparto offensivo dell’Inter sarà rinnovato: oltre a Taremi si cerca un giovane prospetto da inserire in rosa

Il mercato dell’Inter è già iniziato da qualche mese con gli ingaggi a parametro zero di Zielinski e Taremi. Ma l’attaccante del Porto potrebbe non essere l’unici rinforzo davanti. La dirigenza nerazzurra vorrebbe inserire un profilo giovane nell’attacco di Inzaghi.

“Un’idea intrigante, anche piuttosto concreta, ma al momento solo un’idea. Quello di Anton Matkovic, 18enne attaccante croato dell’Osijek, è uno dei nomi che figurano nella lista dei potenziali rinforzi offensivi stilata dalla squadra di mercato nerazzurra. il giovane bomber croato è in rampa di lancio solo da qualche mese, ma ha già fatto capire di possedere stoffa confermando quanto aveva fatto presagire a livello giovanile. In patria è stato etichettato come l’erede di Mario Madzukic, con cui le similitudini si limitano però al ruolo (quello di punta centrale) e alle origini, quelle nella città di Slavonski Brod”, scrive Gazzetta.it.