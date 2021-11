Graziani: “Derby, l’Inter non può permettersi di non vincere. Se perdesse…”

Intervenuto come di consueto a Sport Mediaset XXL, Francesco Graziani ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter

"E' un derby che conta soprattutto per l'Inter, che non può permettersi di non fare risultato. Il Milan potrebbe accontentarsi anche di un pareggio. Perdendo, invece, l'Inter andrebbe a distanza siderale e le problematiche aumenterebbero.