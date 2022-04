Graziani: “C’era rigore per l’Inter e per la Juve. E Rabiot venga squalificato”

Le parole dell'ex calciatore: "Il rigore per l'Inter c'era tutto, su Dumfries c'era un doppio rigore, netto. Poi c'era anche il rigore per la Juventus"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto durante Juventus-Inter di domenica sera: "Il rigore per l'Inter c'era tutto, su Dumfries c'era un doppio rigore, netto. Poi c'era anche il rigore per la Juventus: Bastoni fa fallo su Zakaria, il VAR doveva intervenire e non ci sarebbero state tutte queste polemiche. E Rabiot venga squalificato per quello che ha detto, non si deve permettere".