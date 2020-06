Graziani: “Lautaro? Preferisco Dybala. Balotelli ingestibile. Tonali? Probabile che andrà…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Francesco Ciccio Graziani si è detto praticamente convinto che Sandro Tonali si trasferirà all’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Una battuta anche su Balotelli e Lautaro Martinez:

“Tonali? Il Brescia lo ha messo in vetrina e più squadre gli vanno addosso, più aumenta il prezzo. E’ probabile vada all’Inter. Balotelli? Pensavo che Brescia sarebbe stato il suo habitat naturale, anche per rifarsi un’immagine. Invece si è bruciato questa opportunità e non credo che adesso ci siano società interessate a lui. E’ un ragazzo ingestibile. Juve-Napoli sarà la finale di Coppa Italia, perché vengono da 2 risultati importanti ed hanno entrambe un ottimo vantaggio. Dybala o Lautaro? Entrambi molto bravi, mi diverte di più Dybala perché è più tecnico ed ha più estro“.

(Fonte: Radio Sportiva)