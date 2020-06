Marchetti: “Tonali, l’Inter spinge: già stretta virtualmente la mano. Ma serve tempo perché…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in corso in casa Inter: “Juventus e Inter (quanti duelli…) sono già informatissime da mesi su Emerson Palmieri, italo-brasiliano che a gennaio il Chelsea ha valutato oltre 40 milioni. Oggi i prezzi in ribasso possono aiutare, Sarri e Conte lo conoscono bene e lo gradirebbero eccome dopo averlo studiato e valorizzato a Stamford Bridge. Chi giocherà le carte migliori? Mancini aspetta di poterlo vedere ancor più da vicino, in Italia appunto. Partirà? E’ molto probabile perché il Chelsea lì a sinistra sta cercando.

Rimarrà in Italia invece, per sua scelta, Sandro Tonali: l’Inter spinge col giocatore, il ds nerazzurro Piero Ausilio a Sky è uscito allo scoperto, Marotta anche, il giocatore ha stretto virtualmente la mano all’Inter ma serve l’accordo col Brescia. Lavori in corso: Cellino è un osso durissimo per tutti, non da oggi… Per ora chiede 50 milioni di euro e non vuole sentire parlare di contropartite. Serve tempo”.