Guadagno (CdS): “Inter-Napoli? Ecco chi in difesa. E se non dovesse esserci Dzeko…”

Le parole del giornalista: "Sicuramente la sosta per le Nazionali non è stata di impatto positivo per l'Inter, anche se Bastoni e Dzeko erano già acciaccati"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pietro Guadagno, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così del momento dell'Inter in vista della sfida di domenica contro il Napoli: "Sicuramente la sosta per le Nazionali non è stata di impatto positivo per l'Inter, anche se Bastoni e Dzeko erano già acciaccati. De Vrij sarà certamente out sia contro Napoli che contro Shakthar. Per gli altri due c'è fiducia nel recupero. Al posto di De Vrij potrebbe giocare Ranocchia perché D'Ambrosio viene visto come sostituto di Skriniar. Dimarco non è da scartare come ipotesi.

Al momento però è facile giochi Ranocchia. Come affronterà la partita l'Inter? Nel primo tempo del derby l'Inter ha aspettato ed è ripartita per poi avere dominio nel secondo tempo. Mi aspetto un tipo di partita non molto distante, anche perché l'Inter può soffrire la profondità e la velocità degli attaccanti del Napoli. Potrebbe non giocare Dzeko e al suo posto potrebbe esserci Sanchez che è uno dei più in forma, lo ha confermato anche in Nazionale. Peraltro ha già giocato insieme a Lautaro, non è una soluzione da scartare".