FCIN1908/ Verso Inter-Napoli, Dzeko tenta il recupero: oggi lavoro individuale

L'aggiornamento sul percorso che il bosniaco ha intrapreso per provare ad essere in campo domenica contro gli azzurri

Edin Dzeko porta ancora con sé qualche strascico dell'infortunio subito nel secondo tempo di Inter-Milan. Nel mirino del bosniaco, costretto al forfait con la nazionale in questi giorni, c'è sicuramente la sfida di campionato con il Napoli di domenica pomeriggio. Sarebbe importantissimo per Simone Inzaghi poterlo mandare in campo dal primo minuto, e in tal senso si respira anche un cauto ottimismo in casa nerazzurra, ma l'Inter non ha intenzione di bruciare le tappe, magari rischiando un nuovo infortunio. Oggi, come raccolto da Fcinter1908.it, il calciatore sosterrà un lavoro individuale. La situazione resta da monitorare giorno dopo giorno.