Guardiola: “Futuro? Amo il City, se non mi esonerano resto qui. Faremo ricorso e….”

Intervenuto a Sky Sport, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha risposto categoricamente in merito alle domande sulla squalifica imposta dall’UEFA:

“Abbiamo un patto, facciamo i professionisti in campo e non possiamo fare di più. Abbiamo deciso di parlare tutti insieme e di vedere cosa fare insieme fino a fine stagione. Per tutti quelli che amano il club, noi giocheremo al massimo. Avremo partite difficili anche in Champions e in Coppa. Futuro? Se non mi esonerano io resto qua, amo questo club. E’ una situazione che vivremo insieme, questo è il mio club e starò qua a prescindere da tutto. Non importa davvero, a fine stagione vedremo cosa fare. Se ci qualificheremo in Champions e ce lo meriteremo, spero che possiamo giocarla. Si farà ricorso, se qualcuno crede di avere ragione è giusto che faccia ricorso, mi hanno spiegato tutto e ho fiducia nel club. La situazione non è chiusa, vedremo”.

(Sky Sport)