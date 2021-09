Guti: “Inter rivale complicata, ma il Real può vincere. Il Barça? Mi piace quando perde”

Ai microfoni di SER Deportivos, l'ex giocatore ha parlato della gara tra Inter-Real e non ha risparmiato una frecciata al Barça

"Ancelotti? A livello offensivo la squadra sta facendo bene. Segna tanti gol, ma in fase difensiva è dura per lui, subisce tantissimo. E non credo che sia dovuto ai quattro dietro, è qualcosa che dipende da tutta la squadra". L'ex giocatore poi non risparmia una frecciata al Barcellona che ieri ha perso malamente contro il Bayern Monaco: "Da madridista mi piace quando il Barcellona perde. Penso che fossero due squadre molto diverse. Ho visto un Barcellona pauroso, difficile da riconoscere in casa, dove ha sempre osato e ha voluto il pallone. Penso che difendere a cinque li abbia fatti arretrare e lasciare la palla al Bayern. Per me è stata una sorpresa, non per il risultato, ma per come hanno giocato in casa".