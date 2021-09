Inter-Real e l’arma in più di Inzaghi. Bastoni c’è, Dzeko-Lautaro in attacco. Dumfries…

I nerazzurri questa sera a San Siro faranno il loro debutto nel girone di Champions contro il Real Madrid

L’approdo agli ottavi di finale di Champions all'Inter manca dal febbraio 2012. Ancora una volta i nerazzurri non sono stati particolarmente fortunati cl sorteggio del girone. Il gruppo è praticamente lo stesso di una stagione fa, a parte lo Sheriff Tiraspol che sostituisce il Borussia Monchengladbach. "Le ultime tre clamorose eliminazioni sono ferite aperte e bruciano. Il Real Madrid non è cambiato granché da un anno fa, allora vinse entrambi i confronti con l’Inter. Inzaghi avrà un alleato in più, San Siro tutto esaurito nei suoi 37.908 posti disponibili", sottolinea il Corriere della Sera .

"Il recupero di Bastoni dà sostanza alla difesa, davanti starà ancora a Dzeko e a Lautaro. L’argentino in Champions ha già mostrato di saper far male, il centravanti bosniaco è un veterano delle coppe. Del turnover se ne riparlerà in altre occasioni, la formazione dovrebbe essere una fotocopia di quella di domenica contro la Samp, con l’eccezione di Bastoni e di un ballottaggio tra Dumfries e Darmian con quest’ultimo in vantaggio. La maledizione si può spezzare, dopo dieci anni di delusioni è ora di archiviare il passato e scrivere una nuova storia".