il Giornale – Handanovic capro espiatorio, si enfatizza solo quando sbaglia. E Onana…

Il Giornale parla di Samir Handanovic, unico giocatore in rosa senza vera alternativa e con un contratto in scadenza a giugno

"Domani sera, la Juventus. Serve la vera Inter per non inciampare ancora, tenere distante i bianconeri e non allontanarsi ulteriormente da Napoli e Milan in fuga, ché poi potrebbe diventare una cosa grave". Apre così l'articolo de il Giornale in vista di Inter-Juventus. Il quotidiano, poi, si concentra su Samir Handanovic: "Dietro tutti, sempre e solo Samir Handanovic, l’unico che anche quest’anno non ha una vera alternativa in squadra, ma che molti vorrebbero esodare in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, fissata a giugno 2022, 2 settimane prima del 38° compleanno. Capitano del dopo-Icardi, parla poco e altrettanto poco è social. Una scelta. Un calciatore di quelli di una volta, da tutti riconosciuto come serio, professionale, uomo squadra", rimarca il Giornale che poi sottolinea i numeri di Handa: 400 partite in 10 stagioni con l'Inter, 523 gare in A, il secondo para-rigori della storia del campionato nonché nominato, per tre volte, miglior portiere della Serie A.