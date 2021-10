Inter, che ne sarà di Handanovic? Può rinnovare per cercare l’ultima impresa

Il capitano nerazzurro è in scadenza di contratto e non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro

Fra i diversi calciatori in scadenza di contratto in casa Inter c'è anche Samir Handanovic. Molto si è discusso sul rendimento dello sloveno e il futuro non sembra ancora scritto, considerando anche le voci sul possibile arrivo di Onana al termine della stagione. Spiega a tal proposito TuttoSport: "Non è detto che Handanovic sia disposto a dividersi il posto da titolare con un collega come fatto da Buffon con Szczesny . Questo, almeno, è quanto si augura Beppe Marotta che, non a caso, da tempo ha puntato i radar sullo svincolato Onana nonostante questi sia ancora fuori gioco per una squalifica per doping avendo ingerito per sbaglio un farmaco (Lasimac) prescritto alla moglie. Una candidatura che non scalda chi, ovvero Walter Zenga , ancora precede Handanovic nella classifica dei pluripresenti con la maglia del club. L’ultimo sfizio che si vuole togliere in nerazzurro lo sloveno proprio è quello di superare Zenga: i due da stasera saranno divisi da 73 partite. Rinnovando il contratto, l’impresa sarebbe fattibile. Onana permettendo".