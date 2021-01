Handanovic: “Oggi serve tutto, occasione sia per noi che per la Roma. Meglio pensare…”

Samir Handanovic a Inter TV prima della sfida dell’Inter all’Olimpico: “La Roma? Una squadra in salute e forte. Un’occasione sia per noi che per loro. Sarà e mi aspetto una partita tosta, due squadre che si conoscono bene. Faremo di tutto per vincere. Cosa servirà? Oggi serve tutto: fisicità, compattezza, qualità, coraggio. Tutto quello che una squadra deve avere per vincere le partite. Non ci possono essere solo una o due componenti. Bisogna metterle insieme tutte per vincere. Partiamo prima con la Roma poi penseremo alle altre. Il calendario è molto pieno, meglio pensare partita per partita. Una alla volta.”

(Inter TV)