UFFICIALE -Roma-Inter, le formazioni: tornano Lukaku e Vidal. A sinistra Conte sceglie…

Dopo l’amara sconfitta contro la Sampdoria, l’Inter è chiamata a reagire contro una delle squadre più in forma del campionato in questo momento: la Roma di Paulo Fonseca. Per cercare di espugnare l’Olimpico, Antonio Conte punta tutto su Romelu Lukaku, al rientro dal primo minuto, e su Arturo Vidal, che deve riscattarsi dopo la brutta prestazione contro il Crotone. A sinistra, sciolto il ballottaggio Darmian-Young: il tecnico sceglie l’ex Parma.

Questa le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): 13 Lopez; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 14 Villar, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini; 9 Dzeko.

A disposizione: 12 Farelli, 87 Fuzato, 4 Cristante, 5 Jesus, 21 Mayoral, 24 Kumbulla, 31 Perez, 33 Bruno Peres, 42 Diawara, 57 Ruben, 64 Podgoreanu.

Allenatore: Paulo Fonseca.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 36 Darmian; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 24 Eriksen.

Allenatore: Antonio Conte.