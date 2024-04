Tananai, Madame e Rose Villain hanno raggiunto creativamente l’apice del loro interismo dando alla luce un pezzo dai toni profondi ma freschi, giovani e intensi. Un brano che fa battere il cuore, che parla di un amore viscerale, di Milano, e lo fa con uno sguardo proiettato verso il futuro, al prossimo traguardo da raggiungere “ma io ne voglio di più…” come cita il ritornello.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.