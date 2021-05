Hodgson: “Non annuncerà il mio ritiro, ho energia. Non vorrei fare come Sinatra”

L'ex allenatore nerazzurro lascerà il Crystal Palace a fine stagione ma non è ancora detto lasci il calcio

Lascerà il Crystal Palace a fine stagione e si è subito parlato di ritiro dalle scene per Roy Hodgson, ex allenatore dell'Inter. Ma quando gli hanno chiesto se il suo è un allontanamento definitivo dal calcio, a 76 anni, ha risposto così: «Non lo so. Non mi piace l'idea che ci sia questo annuncio per dire che mi ritiro dal calcio, come se mi ritirassi dalla vita. Ci sono ancora cose che mi piacerebbe fare, ho ancora energia ed entusiasmo per fare altre cose. Al momento non ho un piano e non ho obiettivi. È solo questione di essere un attimo diffidenti dal dire 'beh, mi ritiro' e poi ritrovarmi nella posizione di Frank Sinatra in cui ti ritiri ogni anno o giù di lì», ha detto con ironia.