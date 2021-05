UFFICIALE – Ex Inter, Roy Hodgson lascerà il Crystal Palace al termine della stagione

Il Crystal Palace ha confermato che Roy Hodgson lascerà il club alla fine della stagione

"Ora sento che alla fine di un'altra stagione di successi, in cui ci siamo assicurati il ​​nostro status di Premier League, è il momento giusto per me di dimettermi dalle mie responsabilità di allenatore a tempo pieno. Ho ricevuto così tanto sostegno da mia moglie e dalla mia famiglia nel corso della mia carriera e ho riflettuto su questa decisione per un po' di tempo, e ora credo che sia il momento giusto per prenderli in considerazione e vedere cosa mi riserva il futuro", le parole di Hodgson.