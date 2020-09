È in una fase di stallo la trattativa tra il Bayern Monaco e David Alaba per il rinnovo del contratto. Uli Hoeness, presidente del club tedesco, non ha usato giri di parole e ha attaccato duramente l’agente del giocatore: “Vogliamo tutti tenere Alaba perché è un ragazzo fantastico. Flick vuole assolutamente tenerlo. Ma il suo agente è un piranha succhiasoldi e il padre è molto influenzato da lui“.

(Goal.com)