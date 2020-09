Repubblica – Rinnovo col Bayern lontano: l’Inter tenta il colpo Alaba. Per Vidal…

Le strade di David Alaba e Bayern Monaco sono sempre più lontane. Secondo quanto riportano in Germania, l’accordo tra l’austriaco e il club bavarese per il rinnovo del contratto, sarebbe sempre più lontano. C’è distanza tra la richiesta del giocatore (20 milioni di euro) e l’offerta del Bayern (11 milioni + 6 di bonus). “Una trattativa che sta andando a oltranza e che alimenta le voci di cessione del difensore classe 1992. Pronta a piazzare il colpo ad effetto è l’Inter di Antonio Conte per andare a caccia dello scudetto“, sottolinea Repubblica. Mentre per quanto riguarda Vidal, il quotidiano sottolinea che “non è arrivata ancora l’attesa risoluzione con il Barcellona, c’è ancora una piccola differenza tra domanda e offerta sulla buonuscita ma si può fare in settimana, magari nel weekend“.

(Repubblica)