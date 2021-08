Hütter: “Thuram? Mi ha detto che sarebbe rimasto. Ha un contratto col Borussia”

Il tecnico del Borussia Moenchengladbach ha commentato le voci di mercato sul francese seguito dall'Inter

L'Inter vuole stringere per un altro attaccante ed è lotta a due tra Correa e Thuram. L'infortunio del francese non sembra preoccupare e la dirigenza nerazzurra è sempre vigile. Ma il tecnico del Borussia Moenchengladbach non vorrebbe perderlo, queste le sue dichiarazioni sull'attaccante: