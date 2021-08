Ds Gladbach: “Thuram? C’è un’offerta. Ora non so se con questo infortunio…”

Max Eberl parla così dell'attaccante francese, uscito dal campo dopo uno scontro di gioco: "Potrebbe essere un ostacolo"

Uno scontro di gioco, un infortunio che, al di là delle tempistiche di recupero, a poco più di una settimana dal termine della sessione estiva di calciomercato rischia di cambiare le carte in tavola: è il possibile destino di Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchngladbach finito nel mirino dell'Inter, costretto a uscire dal campo ieri nel corso della gara di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen . Il classe '97 si sottoporrà lunedì agli esami strumentali, ma al momento non si esclude una lesione al collaterale.

Max Eberl, ds del club tedesco, ha fatto il punto della situazione a fine partita: "Al momento non so dire se il problema avuto da Thuram possa incidere sul suo trasferimento. Quel che posso dire è che c'è un'offerta, questo è corretto. Però penso che, quando accadono cose così, sia un ostacolo alla trattativa. Noi comunque non vorremmo cederlo a prescindere. Vogliamo tenere i giocatori migliori, e lui è fra questi".