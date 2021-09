Iachini: “Inter decisamente avanti. Dzeko e Correa sono grandi attaccanti. E Dumfries…”

Anche secondo Beppe Iachini l'Inter di Simone Inzaghi è la prima favorita alla vittoria dello scudetto: ecco le sue parole

"Tutte si sono rinforzate e adeguate. Ma se devo spendere una parola in più la dico per l’Inter che vedo ancora decisamente avanti. Per il titolo credo sarà ancora una lotta con la Juve che ha perso un attaccante da 30 gol, ma ho fiducia nel lavoro di Allegri che conosce bene Kean e può riscoprire un grande Dybala. L’Inter, però, ha preso calciatori importanti, di qualità. Correa e Dzeko sono due grandi punte. E Dumfries ha grandi referenze".