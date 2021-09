Inter, Inzaghi prova il ‘colpo’ Sensi: “Per il problema infortuni ha studiato questa soluzione”

Fra i calciatori rigenerati dalla 'cura Inzaghi' sembra esserci senz'altro anche Sensi, frenato in questi ultimi due anni da troppi infortuni

"Non c’è solo Arturo, in mezzo. Inzaghi ha mostrato un’attenzione particolare per Sensi, anche in termini di allenamenti pensati su misura per il centrocampista. Se durerà lo dirà il tempo, in passato troppo spesso la delusione è stata forte. Di certo, Sensi è l’opzione in più nel ruolo di Calhanoglu, quando non ancora una via praticabile come visto nel match col Genoa da trequartista dietro un’unica punta".