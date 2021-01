Ibra-Lukaku, inchiesta della Procura Federale. CorSera: “Per andare a fondo…”

Una giornata a Lukaku, per somma di gialli, e una a Ibrahimovic, per l’espulsione. Questa la decisione del giudice sportivo che potrebbe però non essere definitiva. Quanto accaduto al Meazza durante Inter-Milan potrebbe avere nuovi strascichi, come spiega il Corriere della Sera: “Potremmo essere solo all’inizio. La palla passa infatti ora alla Procura della Federcalcio, che come da previsioni ha aperto un’inchiesta acquisendo il referto dell’arbitro Valeri per accertare i dettagli sui quali s’è basato il Giudice sportivo per la sua sentenza. Non ne troveranno molti, Valeri non ha sentito le frasi pronunciate dai due e ha utilizzato la consueta formula generica delle «reciproche scorrettezze». Per andare a fondo, la Procura potrebbe quindi acquisire anche prove audio e riprese televisive. A quel punto gli scenari sono due: archiviazione o deferimento al Tribunale federale nazionale, che potrebbe sanzionare con una squalifica uno o entrambi i giocatori. Tempistiche? Non si potrà andare molto per le lunghe: troppo caldo il tema”.