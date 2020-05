Si è parlato spesso del possibile approdo di Ibrahimovic al Bologna. Se non altro per l’amicizia che lo lega a Mihajlovic, allora rossoblù. Del suo possibile arrivo al club emiliano ha parlato anche Di Vaio, capo osservatori, che sull’ex attaccante dell’Inter ha spiegato: «Ibra? Non l’ho visto molto in forma ultimamente e c’è anche l’aspetto economico da considerare».

(Fonte: agenzia)