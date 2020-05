Ieri Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano. Il Milan lo stava aspettando dopo che era partito il 12 marzo. In Svezia ha trascorso la sua quarantena e si è allenato con l’Hammarby, la squadra della quale ha anche parte delle quote. Ora sono previsti per lui 14 giorni di isolamento. Su Twitter ha postato una foto nella quale è affacciato dal balcone di casa sua. Vista infinita su Milano centro e un avviso per tutti: “Dio Ibra è tornato e veglia su di voi“.