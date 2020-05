In Francia: “Icardi? Leo ha negoziato, non puoi andare dall’Inter e bam, mettere…”

In Francia sono tutti molto contenti dell’affare Icardi e molti opinionisti parlano del buon lavoro fatto da Leonardo riscattandolo dall’Inter. Anche Philippe Sanfourche, giornalista di RTL, ha parlato della trattativa e ha sottolineato: «Il dirigente brasiliano ha fatto il suo lavoro di negoziatore ed è riuscito ad avere uno sconto sui 70 mln pattuiti al momento del prestito. È una cosa simbolica. La crisi c’è, non possiamo arrivare e bam mettere sul tavolo 70 mln anche se non ci sono più entrate. Darebbe un segnale errato anche in virtù dei prossimi acquisti che andrà a fare il club parigino. Icardi è un formidabile marcatore, come non ne vedevamo da tempo in Francia. Ha un profilo diverso da quello di Cavani ed è completare rispetto a Neymar e Mbappé. È il secondo capocannoniere del PSG dietro Mbappé, se non è una garanzia di qualità. C’è un grandissimo 33enne che lascia (Cavani) e un grandissimo 27enne che firma».

(Fonte: Canal-supporters.com)