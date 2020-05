In Francia: “PSG, Icardi a quelle cifre è un affare. C’è una differenza con Cavani. E ora lui…”

L’ex attaccante Mickaël Madar, ha commentato il riscatto di Icardi da parte del PSG. «Se è stata la scelta giusta? Ovviamente! Data la sua età, l’efficienza che dimostra ad ogni stagione e l’andazzo del mercato, è stata un’occasione da non perdere. Ad ogni finestra di trasferimento ci sono tanti affari incredibili e vengono pagate cifre spropositate per giocatori per i quali non vale la pena spendere. Quando vedo giocatori mediocri costare 30-40 mln, non c’è nessun confronto con Icardi. È un ottimo affare, soprattutto a questo prezzo. Leonardo ha fatto una buona trattativa», ha detto.

Maurito al PSG, l’ex giocatore e opinionista di Canal + ha sottolineato: «Icardi è stato un buon rinforzo per PSG. Per un primo anno, i suoi risultati sono molto positivi. Ha segnato venti gol e li ha segnati toccando pochi palloni, è un grande attaccante. A Sulla prima stagione di, l’ex giocatore e opinionista di Canal + ha sottolineato: «Icardi è stato un buon rinforzo per PSG. Per un primo anno, i suoi risultati sono molto positivi. Ha segnato venti gol e li ha segnati toccando pochi palloni, è un grande attaccante. A differenza di Cavani, non spreca e non ha bisogno di tante occasioni per segnare. E’ molto abile con il gol, 9 volte su 10 fa la cosa giusta. Anche se non è tecnicamente il più bravo del mondo, sa giocare con il pallone, è un vero attaccante d’area. Poi si è adattato bene a Neymar e Mbappé, lo cercava molto e hanno trovato subito buon feeling. Sarà un vantaggio per il PSG. Ha avuto qualche problema quando è tornato Cavani a farli pressione, ma è ancora giovane e migliorare».

«Se di solito un club come quello parigino sembra un punto di arrivo e quindi diversi giocatori si addormentano, non è nella sua mentalità. In più la prossima stagione sarà effettivamente un giocatore del club francese e non un calciatore in prestito. Psicologicamente è diverso. E in più non ci sarà Cavani a fargli pressione, si sentirà più libero. Penso gli vada messo un giovane vicino e che l’anno prossimo segnerà almeno 30 gol. Sicuramente sarà giudicato per la CL. Perché tutti pensano che per i compagni che ha sia normale segnare in Ligue1, sicuramente deve fare la differenza anche in Coppa. Ma credo che lui abbia grande potenziale», ha concluso.

