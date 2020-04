Anche Icardi si allena a casa: “Non stiamo giocando nello stesso posto, ma…”

Il suo futuro tiene banco in queste settimane. Non si gioca, ma il calciomercato fa notizia sempre. E allora si è parlato tanto di cosa succederà a fine giugno, o comunque alla fine della stagione (perché i contratti in essere verranno allungati fino alla fine delle competizioni). Mauro Icardi sarà riscattato o no dal PSG? C’è chi dice che Leonardo è pronto a trattenerlo e per questo avrebbe già parlato con la moglie, che è pure l’agente, Wanda Nara.

C’è chi dice pure che la Juve stia aspettando di capire se poi i francesi lo cederanno, in quel caso potrebbero avventarsi sull’ex capitano dell’Inter. Intanto lui e la sua famiglia sono tornati in Italia, stanno vivendo la loro quarantena nella loro villa sul Lago di Como. Su Instagram Maurito ha mostrato la sua seduta di allenamento casalingo quotidiano. E poi una frase e un video della Nike che sottolineano il momento difficile che sta vivendo tutto il mondo a causa del coronavirus: “Non stiamo giocando nello stesso posto, ma stiamo giocando tutti per 7.800 mln di persone”.