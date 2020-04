In Francia – Icardi, Leonardo-Wanda ne parlano. Il PSG pensa al riscatto, ma vuole sapere se…

Lo considerano un fronte caldo in casa PSG. Rmc Sports, noto canale sportivo francese, parla di Mauro Icardi e del suo futuro. Secondo quanto si scrive in Francia Leonardo è al lavoro per il mercato del club nonostante il calcio sia fermo a causa del coronavirus. Oltre ai rinnovi, il ds del club parigino si sta occupando dell’argentino. Il PSG ha un’opzione di riscatto sui 70 mln per quello che viene considerato “uno dei migliori marcatori sulla scena europea“. Ci sarebbe anche stata una chiacchierata tra Leo e l’agente del calciatore, Wanda Nara, sua moglie. Lei avrebbe chiesto delucidazioni sul futuro del marito e sullo spazio che potrebbe avere rimanendo a Parigi.

Nelle ultime settimane il rapporto con Tuchel, allenatore della squadra francese, si è raffreddato – ricorda RMC – e c’era stato uno scambio acceso tra i due prima della gara contro il Dortmund. Intanto lui e sua moglie, insieme ai loro figli, sono tornati in Italia, sul lago di Como, e stanno vivendo là i giorni di quarantena.

Secondo quanto sostiene il canale francese, nonostante l’opzione di riscatto il club vuole prima conoscere quali sono i desideri di Icardi, se desidera o meno restare a lungo a Parigi. “La Juventus, che lo considerava obiettivo primario prima di arrivare a Parigi in prestito, rimane alla finestra”, conclude lo stesso articolo.