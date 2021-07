L’Equipe – Icardi, ritorno di fiamma della Juve: ma dipende dal futuro di C. Ronaldo

Ritorno di fiamma in casa Juventus per l'ex attaccante dell'Inter ora al Psg Mauro Icardi

Ritorno di fiamma in casa Juventus per l'ex attaccante dell'Inter ora al Psg Mauro Icardi. Come già successo ai tempi in cui l'argentino vestiva nerazzurro la Juventus starebbe pensando a lui. Ma, come scrive il quotidiano sportivo francese 'L'Equipe' - tutto dipenderebbe dal futuro di Cristiano Ronaldo a Torino.