Corsport: “Icardi chiama la Juve. Affare possibile solo con questo scenario”

Il centravanti argentino vuole tornare in Italia e ha chiamato la Juventus: al momento, però, non ci sono le condizioni

Si riaccende la pista Mauro Icardi-Juventus . Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il centravanti argentino, desideroso di tornare in Italia, avrebbe chiamato i bianconeri, essendo lui uno dei cedibili in casa Paris Saint-Germain. Ecco che dunque il suo entourage ha ripreso i contatti con la Vecchia Signora. Si legge sul quotidiano: "E la Juve? Prende tempo. Di no a Icardi non l'ha mai detto e forse non lo dirà mai, tanto più se le condizioni dovessero trasformarsi in qualcosa di simile a un grande saldo: è stato riscattato per 50 milioni un anno fa, ha contratto lungo (2024) e pesante (9 milioni netti), gratis non può quindi esserlo.

Ma immaginare un prestito o uno scambio si può. La Juve però in questo momento non può nemmeno dire di sì. Non può essere lui una quarta punta, solo in caso di partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe esserci lo spazio (non solo a bilancio) per uno come Icardi, che pure dovrebbe ridursi l'ingaggio. Allora ecco che l'incastro giusto potrebbe magari essere individuato nello scambio tra l'argentino e CR7, considerando come il fuoriclasse portoghese rappresenti la prima scelta del Psg nel caso in cui il Real Madrid riuscisse a strappare Kylian Mbappé. Scenari ipotetici, forse non troppo. Quando la Juve voleva Icardi, lui non poteva. Ora Icardi chiama la Juve, ma non ci sono ancora le condizioni. Il flirt continua, per il matrimonio deve succedere qualcosa di grosso prima che sia troppo tardi. Perché con il Psg che lo spinge via, da qualche parte dovrà pur ripartire Maurito".