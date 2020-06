In Francia – Mercato, Icardi-PSG: il piano B dei francesi era troppo complicato?

Alla fine il PSG ha trovato l’accordo con l’Inter per il riscatto di Icardi. Il giocatore argentino è rimasto a Parigi, ma Leonardo aveva anche un piano B da quanto sostiene la stampa francese. Un piano B forse più complicato e che potrebbe aver accelerato in un certo senso la trattativa per il riscatto.

L’alternativa all’attaccante era Pierre-Emerick Aubameyang che non ha rinnovato con l’Arsenal. La pista che portava al calciatore del club inglese è stata presa in considerazione dal dirigente brasiliano ma alla fine è stato ufficializzata la permanenza di Maurito.

Il sito francese le10sport, sottolinea che in realtà sarebbe stato davvero difficile per il PSG arrivare ad Aubameyang: “L’Arsenal gli avrebbe offerto un accordo fino al 2023 e il club parigino avrebbe incontrato grandi difficoltà se avesse deciso di provare ad acquistarlo”.

(Fonte: le10sport)