SM – Inter, sarà attacco impressionante. Marotta sceglie questi due: né Werner né Aubameyang

Seppur fra posizioni ancora distanti, va avanti la trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato blaugrana. Ecco perché Beppe Marotta si sta muovendo alla ricerca di un sostituto di spessore internazionale che possa prendere il posto in nerazzurro dell’attaccante argentino.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, per il reparto offensivo da Viale della Liberazione starebbero puntando tutto sull’esperienza. Quella che ha Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli, e che ha anche Edinson Cavani, nome che piace molto ad Antonio Conte, anch’egli acquistabile a parametro zero, dato l’accordo con termine al 30 giugno con il PSG.

In particolare, il nome preferito da Lukaku sarebbe quello del connazionale Mertens, che tra l’altro, riferisce Sport Mediaset, starebbe già cercando casa a Milano nel quartiere dove vive anche Big Rom. Al belga, l’Inter avrebbe offerto un biennale da 5 milioni a stagione, più un ricco premio alla firma del contratto. Sono loro due i nomi sul taccuino nerazzurro nel caso in cui non dovesse andare in porto la corte a Timo Werner.

Per il tedesco, infatti, servirebbe l’incasso in tempi rapidi dei soldi derivati dall’eventuale cessione di Lautaro. Soldi che potrebbero rivelarsi fondamentali anche per l’arrivo di Sandro Tonali, il giovane top player messo in cima alla lista dei nerazzurri per rinforzare il centrocampo. Per creare una squadra che sia un perfetto mix vincente di giovani ed esperti.

